Büyükçekmece'de gazilere anlamlı kutlama

Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 102'nci yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü Büyükçekmece'de kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 102'nci yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü Büyükçekmece'de kutlandı.

Büyükçekmece Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törene katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bu anlamlı günde gazileri yalnız bırakılmadı.

Törene ilgi yoğun oldu

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şube Başkanı Selçuk Eker tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şube Başkanı Gazi Selçuk Eker'in günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından tören son buldu. Büyükçekmece halkı törene yoğun ilgi gösterdi.

"Vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan birer abideleridir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türk milletinin şehitlerimiz ve gazilerimize çok şey borçlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan ve bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan birer abideleridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm kahraman gazilerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz." - İSTANBUL