Büyükçekmece'de Deprem Sonrası Trafik Yoğunluğu
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomatik şanzımanlı araçların arıza yapması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle otomatik şanzımanlı arabaların arıza yaptığı görüldü. Sürücüler araçlarını tamir etmeye çalıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel