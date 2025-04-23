Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi

Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi
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Büyükçekmece'de Deprem Sonrası Trafik Yoğunluğu

Büyükçekmece'de Deprem Sonrası Trafik Yoğunluğu
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomatik şanzımanlı araçların arıza yapması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle otomatik şanzımanlı arabaların arıza yaptığı görüldü. Sürücüler araçlarını tamir etmeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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