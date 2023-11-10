Büyükçekmece'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde Büyükçekmece'de düzenlenen törenle anıldı.

Büyükçekmece'de Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı'nda yapılan törene katılım çok yoğun oldu. Atatürk'ü anma töreninde ilk olarak ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu. Törene; Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Zurnacı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi üyeleri katıldı. - İSTANBUL