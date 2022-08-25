Büyükçekmece'de Açık Hava Sinema Günleri'ne yoğun ilgi

Büyükçekmece'de düzenlenen Açık Hava Yaz Sinema Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Bergen", "Uzun Hikaye", "Aşk Tesadüfleri Sever", Anayurt Oteli" filmleri gösterildi.

Sinemasever Büyükçekmeceliler yaz akşamlarının sıcak gecelerinde Açık Hava Sinema Günleri'nde bir araya geliyor. İlçe genelindeki mahallelerde düzenlenen Açık Hava Yaz Sinema Günleri'ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar her mahallede farklı bir filmle buluşuyor. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Yaz Sinema Günleri'ne katılım çok yoğun oldu. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Bergen", "Uzun Hikaye", "Aşk Tesadüfleri Sever", Anayurt Oteli" filmleri gösterildi. Sıcak bir yaz akşamında açık havada film izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlar gece sonunda keyifle evlerine döndüler. - İSTANBUL