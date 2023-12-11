Büyükçekmece'de '100. Yılında Lozan' Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

Büyükçekmece'de Tarihçi yazar Sacide Bolcan, CHP Ankara geçmiş dönem Milletvekili Gülsün Bilgehan ve geçmiş dönem Devlet Bakanı Önay Alpago, '100. Yılında Lozan' konulu söyleşi gerçekleştirdi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen tarihi söyleşiye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün katıldı. AKM İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde Lozan Antlaşması'nın 100' üncü yılı anısına Macar asıllı sanatçılar Alois Derso ve Emery Kelen'in aylarca süren Lozan görüşmelerini haberleştirerek arşivledikleri karikatürlerin yer aldığı sergi açıldı. Sergi açılışının ardından Tarihçi yazar Sacide Bolcan, CHP Ankara geçmiş dönem Milletvekili Gülsün Bilgehan ve geçmiş dönem Devlet Bakanı Önay Alpago, '100. Yılında Lozan' konulu söyleşide tarihi olayın önemine ışık tutarak günümüze yansıyan toplumsal ve siyasi etkilerini paylaştılar. Söyleşinin finalinde Tarihçi yazar Sacide Bolcan, CHP Ankara geçmiş dönem Milletvekili Gülsün Bilgehan ve geçmiş dönem Devlet Bakanı Önay Alpago'ya, Belediye Başkan Danışmanı 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve Başkan Akgün'ün eşi Hatice Akgün tarafından çiçek takdim edildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de "100. Yılında Lozan" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Büyükçekmece'de Tarihçi yazar Sacide Bolcan, CHP Ankara geçmiş dönem Milletvekili Gülsün Bilgehan ve geçmiş dönem Devlet Bakanı Önay Alpago, "100. Yılında Lozan" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen tarihi söyleşiye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün katıldı. AKM İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde Lozan Antlaşması'nın 100' üncü yılı anısına Macar asıllı sanatçılar Alois Derso ve Emery Kelen'in aylarca süren Lozan görüşmelerini haberleştirerek arşivledikleri karikatürlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sergi açılışının ardından Tarihçi yazar Sacide Bolcan, CHP Ankara geçmiş dönem Milletvekili Gülsün Bilgehan ve geçmiş dönem Devlet Bakanı Önay Alpago, "100. Yılında Lozan" konulu söyleşide tarihi olayın önemine ışık tutarak günümüze yansıyan toplumsal ve siyasi etkilerini paylaştılar. Söyleşinin finalinde Tarihçi yazar Sacide Bolcan, CHP Ankara geçmiş dönem Milletvekili Gülsün Bilgehan ve geçmiş dönem Devlet Bakanı Önay Alpago'ya, Belediye Başkan Danışmanı 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve Başkan Akgün'ün eşi Hatice Akgün tarafından çiçek takdim edildi. - İSTANBUL