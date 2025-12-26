Haberler

Büyük Tekke Köyü'nde tadilat sonrası ilk cuma namazı kılındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Büyük Tekke Köyü'nde tadilat ve restorasyon çalışmaları tamamlanan camide ilk cuma namazı kılındı. Kaymakam Selçuk Köksal ve İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Yılmaz, vatandaşlarla birlikte namazı eda etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyü'nde, tadilat ve restorasyon çalışmaları tamamlanan köy camisinde ilk cuma namazı kılındı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Yılmaz ile birlikte Büyük Tekke Köyü'nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında heyet, imam evi çevresinde meydana gelen heyelan nedeniyle incelemelerde bulundu.

Daha sonra tadilat ve nakış çalışmaları tamamlanan köy camisinde incelemeler yapan heyet, vatandaşlarla birlikte cuma namazını eda etti. Program, cuma namazının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
