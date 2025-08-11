Büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü: Bir ilçe yeniden inşa edildi

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde 65 kişinin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu Bozkurt ilçesi 4 yılda yeniden inşa edildi. Hayatın normale döndüğü ilçede, 4 yıl geçmesine rağmen vatandaşlar yaşadıkları afeti unutamıyor.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca bina zarar görmüş, 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kaybolmuştu. Aradan geçen 4 yılda yapılan yatırımlarla Bozkurt ilçesi yeniden ayağa kaldırıldı. Selin hemen ardından Bozkurt'u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçenin yaralarının sarılması için verdiği talimat neticesinde Bozkurt ilçesi, ihtimal sellere karşı güçlendirildi. 2021 yılındaki sele sebep olan Ezine Çayı yatağı, yapılan çalışmayla 30 metreden 72 metreye genişletildi. Çay yatağı içerisinde belirlenen bölgelere suyun hızını kesmek için brit, tersip bentleri yapılırken, çayın üzerine 4 büyük araç, 2 yaya köprüsü yapıldı. 6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar yapılan Ezine Çayı'ndaki çalışmalar tamamlandı. TOKİ tarafından ilçede yapılan yüzlerce kalıcı konut ve iş yeri ie hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesinin ardından kısa sürede ilçeye doğalgaz verildi.

Yaraları sarılan vatandaşlar o günü unutamıyor

Devlet kurumları tarafından yapılan yatırımlarla ilçe adeta yeni bir görünüme büründü. Yaraların sarılmasıyla ilçede yaşam normale döndü. İhtimal sellere karşı güvenli hale getirilen ilçede vatandaşlar o günleri unutamıyor. Kaybettikleri yakınlarının acısını ilk günkü gibi hisseden vatandaşlar, sel felaketini yaşadıkları günü unutamadıklarını ifade etti.

"Canımızı bir şekilde kurtardık ama kurtulamayan arkadaşlarımız oldu"

Bozkurt ilçesindeki sel felaketini yaşayan Şükriye Görgü, "Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ama kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. O gün sel sabah saatlerinde gerçekleşti ve ani bir şekilde oldu. Herkes bir kaos içerisinde kaçmaya çalıştı. Hepimiz dükkanlarımızdaydık. Canımızı bir şekilde kurtardık ama kurtulamayan arkadaşlarımız oldu. Herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımızı bir şekilde sarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Biz o günü düşünmemeye çalışıyoruz"

İlçenin selden sonra daha güzel bir yer haline getirildiğini kaydeden Görgü, "İlçemizin birçok yeri güzelleşti. Bozkurt ilçemiz eskiye göre daha iyisini gördü. Şehir dizaynı çok farklı oldu, farklı iş kolları açıldı, parklar yapıldı, dükkanlarımız daha düzenli bir hal aldı. Bir şekilde de yaralarımızı sarmaya başladık. Biz o günü düşünmemeye çalışıyoruz. Şu an ki aklım olsa diyerek hareket ediyoruz. Be o gün selden sonra mağazama dönmeye çalışmıştım. Şu an asla öyle bir şey yapmazdım" diye konuştu.

"Nasıl anlatacağını kelimelere dökemiyorsun"

Sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşadığını belirten İlyas Kalabalık ise ailesiyle birlikte iş yerinde olduğu için ölmekten kurtulduklarını ifade ederek, "Sel günü, kafem vardı, ailemle birlikte orada sele yakalandım. Bir komşumuzun evine sığındık. Sabah da polis ekipleri bizi kurtardı. Biz selde ilk yıkılan bina olan Ölçer Apartmanında yaşıyorduk. Selin debisinin yüksekliğinden dolayı bina yıkılıyor. Yıkıldığından bizim haberimiz yoktu, ertesi gün haberimiz oldu. O gün telefonlar çekmediği için ve komşumuzun evinde mahsur kaldığımız için hiçbir şeyden haberimiz olmadı. Biz kurtulduktan sonra binanın yıkıldığını ve can kayıplarının olduğunu öğrendik. Komşularımız, arkadaşlarımız, kuzenlerimiz, sevdiğimiz insanlar o selde Hak'ın rahmetine kavuştu. İnsan üzülüyor. Yaşamak lazım. Onu nasıl anlatacağını kelimelere dökemiyorsun. Deprem bölgesinde de orman yangınlarında da aynı hassasiyetler vardı. Can kaybı olan yerlerde insan ister istemez üzülüyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU