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Büyük Menderes Havzası Su Kurulu 2026 toplantısında Bafa Gölü Eylem Planı ele alındı

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Büyük Menderes Havzası Su Kurulu 2026 toplantısında Bafa Gölü Eylem Planı ele alındı
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Büyük Menderes Havzası Su Kurulu'nun 2026 toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar başkanlığında yapıldı; su kaynaklarının korunması ve Bafa Gölü Eylem Planı ele alındı. Toplantıda kirlilik ve kuraklıkla mücadele tedbirleri ile 2025 kararlarının uygulanması görüşüldü.

Büyük Menderes Havzası Su Kurulu'nun 2026 yılı toplantısında, havzadaki su kaynaklarının korunması, su kirliliğinin önlenmesi ve kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınırken, Bafa Gölü Eylem Planı da gündeme geldi.

Büyük Menderes Havzası Su Kurulu'nun 2026 yılı toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Neşat Onur Şanlı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, havza sınırları içerisinde bulunan illerin kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda, Büyük Menderes Havzası'ndaki su kaynaklarının korunması ve su kirliliğinin önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Bu kapsamda uygulanacak tedbirlerin önceliklendirilmesi ve ihtiyaç duyulan yatırımların belirlenmesi konuları üzerinde duruldu.

Geçen yıl alınan kararlar değerlendirildi

Kurul toplantısında ayrıca 2025 yılında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararların uygulanma durumu ele alındı. İlgili kurumların yürüttüğü çalışmalar, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Kuraklık riski altındaki göller arasında yer alan Bafa Gölü için hazırlanan Eylem Planı da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bafa Gölü'nün korunması ve kuraklık riskine karşı yürütülecek çalışmalar hakkında katılımcılar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda alınan kararların, Büyük Menderes Havzası'ndaki su kaynaklarının korunması, verimli kullanılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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