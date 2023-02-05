'Büyük araçlarda buzlu yolda fren çok kullanılmamalı'

Kayseri'de direksiyon eğitmenliği yapan Şeref Eroğlu, büyük araç şoförlerinin kış aylarında buzlanan yollarda mümkün olduğu kadar fren yapılmaması gerektiğini ve retarder kullanılması gerektiği söyleyerek, "Aracın tekeri durursa kızaklama dediğimiz kayma meydana gelir" dedi.

Özellikle de rampa aşağı inerken fren sistemlerini mümkün olduğunca az kullanılması gerektiğini söyleyen Şeref Eroğlu, "Büyük araçlarda fark etmez otobüs, tır, kamyon gibi araçlarda sürücülerimiz araca binmeden önce iyi bir kontrol yapmalılar. Bütün eksiklerin giderildiğinden emin olduktan ve aracını çalıştırdıktan sonra özellikle de kış aylarında yola çıktıklarında mesafesine dikkat etmeliler. Mesafe mesela hızın yarısıdır. 90 kilometre hızla giden biri 45 metre mesafe bırakmak zorundadır. Bu mesafe uzatılabilir bunun bir maruzatı yok. İlle de 45 metre değil daha fazla da mesafe bırakabilir. Mesafe açıldıkça hem daha da duyarlı olur. Özellikle fren sistemlerini rampa aşağı inerken çok kullanmamaları gerekiyor. Özellikle de yolcu taşıyan otobüslerimiz, minibüslerimiz olsun. Araçlarda retarder adında bir sistem var, motoru sıkıp aracı yavaşlatır. Aracın buzda kaymasını önler çünkü tekerin durmasını sağlamıyor, yavaşlamasını sağlıyor ve bu durumda da kayma olmaz. Diyelim ki kayma oldu, araç ne tarafa kayıyorsa o tarafa doğru çevirip orayı kurtarmamız ve yavaşlamamız gerekiyor. Bunu da retarder ile yapmamız gerekiyor. Frene bastığımız zaman teker durursa kızaklama yapar, araba kontrolden çıkar ve sonrasında önümüze ne gelirse devirebilir. Bunun için de özellikle öndeki araçla mesafelerini artırmaları ve daha yavaş sürmeleri, freni çok kullanmamaları gerekiyor. Düşük vitesle gidilmesi gerekiyor. Bu şekilde kurallara uyulursa televizyonda o büyük feci kazaları izlememiş oluruz" dedi.

Eroğlu, kayma durumlarında şoförlerin sakin kalması gerektiğini söyleyerek, "İnsanın böyle durumlarda sakin kalabilmesi için nefese ihtiyacı var. Nefes egzersizi iyi yapılmalı ve sakin kalınmalı. Eğer nefes almaz da kendini sıkarsa kendisi de kontrolden çıkar aracın çıktığı gibi ve o zaman hiçbir şey yapamaz. Burada önemli olan derin nefes alıp vermek ve sakince aracı kurtarmaya çalışmak. Diyelim ki kurtaramıyor yolu o zaman da ölü bir bölgeye yani canlıların olmadığı bir bölgeye vurarak maddi hasarla kurtarabilir. Sürücülerimiz kışın yola çıkmadan önce sakin kalsınlar ve yolda acele etmesinler. Başımıza ne geliyorsa aceleciliğimiz yüzünden geliyor mesela yeşil ışığı yakalayayım diyoruz. Bu tür şeyler de kazaya sebebiyet veriyor. Hıza son versinler ve acele etmesinler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ