Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonasında Rekor Kırdı

Halter sporuna ilk başladığında "halter erkek sporu" diyenlere inat 6 yıl boyunca birçok başarı elde eden ve şu ana kadar 25 madalya kazanan milli halterci Büşra Çan, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 86 kiloda Avrupa rekoru kırdı.

Ortaokul öğrencisi iken antrenörü Sıtkı Doğan'ın tavsiyesi ve ısrarı üzerine 13 yaşında halter sporu ile tanışan 19 yaşındaki Büşra Çan, uluslararası turnuvalarda kazandığı 25 madalyanın ardından, şimdi de Avrupa Şampiyonu oldu.

8 Şubat Ortaokulu'nda başladığı halter sporunda başarılar sergilemeye devam eden ve milli halterci olan Büşra Çan, son olarak Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Halter Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Çan, elde ettiği derecelerle kariyerine önemli bir uluslararası başarı daha ekledi.

Genç Kadınlar 86 kilo koparma kategorisinde 107 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kıran Çan, altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda silkmede 132 kilo ve toplamda 239 kiloluk derecesiyle 2 gümüş madalya kazanan milli sporcu Çan, Avrupa ikincisi olarak organizasyonu çifte madalyayla tamamladı.

2022 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonasında 81 kiloda şampiyon olan Çan, geçen yıl İspanya'nın Leon kentinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonasında Kadınlar 87 kiloda 2 gümüş ve bir bronz madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Çan, yeni başarılar elde etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 6 yıllık spor kariyerinde önemli başarılara imza atan ve katıldığı her turnuvada çeşitli kategorilerde toplam 25 madalya kazanarak Türk bayrağını gururla dalgalandıran Çan, ilk başladığı dönemde çevresindeki herkesin halterin erkek sporu olduğunu söyleyerek "Yapamazsın" demelerine aldırmayarak yeni başarılar ve şampiyonlukları hedefliyor.

Haltere ilk başladığında ailesi dahil, çevresindeki herkesin kendisine karşı çıktığını belirten milli sporcu Büşra Çan, 6 yılda başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Halter sporuna başlama hikayesini anlatan Büşra Çan, "19 yaşındayım. 6 yıldır halter yapıyorum. İlk önce ben dart atıyordum ve herkes ön yargılı baktığı için normalde bu spora gelmek istemiyordum. Sonra bir gün hocam geldi, beni çok beğendi. Halterde daha başarılı olacağımı söyledi. Ben de tekrar haltere başladım. Herkes ön yargılı baktığı için ailem halterci olmamı istemiyordu. Fakat ben hocamın sayesinde haltere başladım. Ondan sonra başarılar geldi" dedi.

Şu ana kadar katıldığı turnuvalarda toplam 25 madalya kazandığını belirten Çan, "Son müsabakamda Avrupa rekoru kırdım. 2019 yılından bu yana her yıl madalya alıyorum. 13 yaşındaydım, 2019 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyamı aldım. O benim için biraz daha önemli bir madalyaydı. Üçüncü oldum. Sonra tekrar ardından 2021'de yarışma Polonya'da yapıldı. Polonya'da ikinci oldum ve ardından 2022'de Meksika Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldum. 2022'de tekrar Avrupa Şampiyonu oldum. 2023'de Avrupa ikincisi oldum. 2024'te büyükler kategorisinde ilk defa yarıştım ve mili sporcu oldum. Orada da tekrar üçüncü oldum. 2024'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda da ikinci oldum. Ardından tekrar Avrupa Şampiyonası yapıldı. Yine ikinci oldum. Bu yıl yapılan yarışmada da şampiyon olup rekor kırdım" şeklinde konuştu.

Katıldığı her turnuvada madalyalar kazanarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Çan, "Avrupa şampiyonu olduğum o an benim içi gerçekten tarif edilemez bir duygu oldu. Zaten kaç yıldır rekorları, şampiyonlukları kaçırdığım için gerçekten kendi adıma çok mutlu oldum. Özellikle ülkeme böyle bir başarı kazandırdığım için çok mutluyum ve gururluyum. Biz normalde 3 veya 6 madalya bekliyorduk. Ben geçen yıl ameliyat olunca bütün planlar altüst oldu ve sonra tekrar başladım. 3 aylık bir antrenmanla çıktığım yarışmada şampiyon olup rekor kırdım. Tarif edilemez bir duygu ve nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama çok gurur verici. İnsanın tüyleri diken diken oluyor" ifadelerini kullandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zarfie Pancar, "Bizler öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Onlar sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası başarılarıyla da adını duyurdular. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Önümüzdeki müsabakalarda onlara başarılar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP