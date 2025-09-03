BursaRay Hattında Bakım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşım Düzenlemesi

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş (BURULAŞ), BursaRay hattında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle ulaşımda geçici bir düzenlemeye gidileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'den itibaren Gökdere Viyadüğü'nde gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle Osmangazi ile Kestel istasyonları arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulacak. Bu süreçte, seferlerin durdurulduğu güzergah boyunca ring otobüs hizmeti devreye alınacak. Ring otobüsler, tren sefer saatlerine entegre şekilde çalışacak. Üniversite ve Emek yönünden gelip Kestel yönüne devam etmek isteyen yolcuların, Merinos istasyonunda inerek otobüslere aktarma yapmaları gerektiği belirtildi.

Osmangazi istasyonu ise hizmet vermeye devam edecek. BURULAŞ, yolculara gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür etti. - BURSA