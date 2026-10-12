Bursalı iş insanı Ali Osman Sönmez, 25. ölüm yıl dönümünde Emirsultan'da anıldı

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Bursa'nın duayen iş insanlarından Ali Osman Sönmez, vefatının 25'inci yıl dönümünde Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Bursa sanayisine yaptığı yatırımlar ve hayır hizmetleriyle tanınan merhum iş insanı Ali Osman Sönmez, vefatının 25'inci yıl dönümünde anıldı. Sönmez'in oğlu Celal Sönmez, ailesi ve yakınları, Emirsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında bir araya gelerek Ali Osman Sönmez'in kabrini ziyaret etti. Kabir başında dualar edilirken, aile fertleri merhum iş insanını saygı ve özlemle andı.

1926 yılında Bulgaristan'ın Mestanlı kasabasında dünyaya gelen Ali Osman Sönmez, 1948 yılında Türkiye'ye gelerek ticaret hayatına atıldı. Tekstil sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla Bursa sanayisinin gelişiminde önemli rol oynayan Sönmez, uzun yıllar Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığı görevini yürüttü.

Eğitim ve sağlık alanlarında hayata geçirdiği yatırımlarla da tanınan Ali Osman Sönmez, Bursa'ya kazandırdığı okul, hastane ve eğitim tesisleriyle hafızalarda yer edindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı