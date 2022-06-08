Bursagaz'dan izinsiz kazılara karşı uyarı - Haberler

Bursagaz, doğal gaz hattı bulunan bölgede kazı çalışması yapacak tüm vatandaşları ve altyapı kuruluşlarını uyardı. Kazı yapılmadan önce 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nın aranarak bilgi verilmesi gerektiğini hatırlatan şirket, bunun can ve mal güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından biri olan SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz, doğal gaz hattı bulunan yerlerde yapılacak kazı çalışmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kazı yapılmadan önce mutlaka doğal gaz hattının geçtiği konumun Bursagaz'dan öğrenilmesi gerektiğini belirterek, izinsiz yapılan kazıların can ve mal güvenliği için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Şirket, su, elektrik, internet altyapı çalışmaları, ağaç dikimi, çocuk parkı, havuz inşaatı, bahçe düzenlemesi veya altyapı arızasını gidermek amacıyla yapılması planlanan kazılardan en az 1 gün önce 187 Doğal Gaz Acil Hattı'na haber verilmesi gerektiğini hatırlattı. Habersiz yapılacak kazıların doğal gaz hatlarına zarar verme riski taşıdığını, bunun da yangın veya doğal gaz kesintilerine sebebiyet verebileceğini belirtti.

Güvenli ve sürekli doğal gaz arzının sağlanması amacıyla kazı çalışmalarına refakat ettiklerini belirten Bursagaz, vatandaşlardan ikamet ettikleri yerde emniyetsiz bir kazı çalışması yapıldığına tanık olmaları durumunda yine 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayarak bilgi vermelerini istedi. Bursagaz vatandaşlara ayrıca deprem veya yangın gibi acil durumlarda doğal gaz arzının kesilmesi için sokak ve caddelerde bulunan sarı kapaklı doğal gaz vanalarının üzerine araç park edilmemesi uyarısında da bulundu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel