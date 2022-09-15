Bursa yerel haberleri... Nilüfer İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Deprem Merkezini Ziyaret Etti

Gelen Bursa haberine göre Nilüfer İlçe Kaymakamı Mustafa Özarslan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. Dumanlı alan tahliye, yangın söndürme simülasyonu alanlarında incelemelerde bulundular.

Nilüfer İlçe Kaymakamı Mustafa Özarslan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Dumanlı alan tahliye, yangın söndürme simülasyonu alanlarında incelemelerde bulundular.

Nilüfer İlçe Kaymakamı Özarslan, Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile birlikte Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş, Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Yalçın Mumcu, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü İsmail Kaba, Nilüfer İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da yer aldı. Nilüfer Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Işık'ın merkezde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdiği ziyarette, Özarslan, Erdem ve beraberindeki heyet, deprem tecrübe simülasyon odası, yangın söndürme simülasyon odası, dumanlı alan simülasyon odası ile Türkiye ve dünyadaki afet olaylarını anlık gösteren sistem odası, UHF, VHF ve uydu telefonunun yer aldığı muhabere odasını gezerek, afet anı, afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri gördü.

Deprem simülasyon odasında 6.5 büyüklüğünde deprem deneyimini yaşayarak, hayat üçgeni yaptılar. Özarslan, merkezde yer alan eğitim ve seminer salonları, afet yönetim toplantı odası, arama kurtarma ofisi ve sığınağı da yerinde gördü.