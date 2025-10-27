Bursa Valiliği'nden Dolandırıcılık İhbarlarına Dikkat

Bursa Valiliği, son günlerde bazı kişilerin vali ve kamu görevlilerinin adını kullanarak vatandaşlardan "yardım" adı altında menfaat sağlamaya çalıştığı yönünde ihbarlar aldıklarını belirterek, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcılık teşebbüsleriyle ilgili gerekli yasal işlemlerin ve çalışmaların başlatıldığı belirtilerek, "Son günlerde başta Valiliğimiz olmak üzere vali yardımcılarımızın ve diğer üst düzey kamu görevlilerimizin isimleri kullanılarak 'yardım' adı altında menfaat temin edilmeye çalışıldığı yönünde ihbarlar alınmaktadır. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemler yapılmakta olup, vatandaşlarımızın iyi niyet ve duygularını istismar eden bu tür dolandırıcılık teşebbüslerine kesinlikle itibar edilmemesi ve benzer bir durumla karşılaşılması halinde en yakın güvenlik birimine veya Valiliğimize bilgi verilmesi önemle rica olunur" denildi. - BURSA