BUÜ'den sıfır atık kararlılığı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), "Sıfır Atık" vizyonu doğrultusunda çevre dostu çalışmalarını tescillemeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; üniversitenin 20 Ekim 2025 tarihinde süresi dolan "Sıfır Atık Belgesi", proje gerekliliklerinin başarıyla yerine getirilmesiyle 20 Ekim 2030 tarihine kadar yenilendi. Yenilenen belge; BUÜ Atık Yönetim Merkezi tarafından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Genel Sekreter Mehmet Aydemir'e takdim edildi. Yapılan görüşmede, doğal kaynakların verimli kullanımı ve atık geri kazanımı konularında yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, süreci başarıyla yürüten Atık Yönetim Merkezi'ne emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Rektör Yılmaz; sürdürülebilir bir kampüs için akademik, idari personel ve öğrencilerin desteğiyle çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Bir sonraki aşamada "Gümüş Belge" alınması için Rektörlük olarak her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Yılmaz, bu süreçteki iş birlikleri için Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. - BURSA