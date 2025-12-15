Haberler

BUÜ'de personel motivasyonu ön planda

Güncelleme:
Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, öğrenci memnuniyetini artırmak amacıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeliyle bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, personelin üniversitenin yüzü olduğunu vurgulayarak, çalışmalarının akademik başarı ve motivasyona katkı sağladığını belirtti.

Üniversitenin geliştirilmesi ve çok daha nitelikli eğitim-öğretim hizmeti verebilmesi amacıyla farklı organizasyonlara imza atan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, son olarak öğrenci işleri daire başkanlığı personeli ile bir araya geldi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Genel Sekreter Mehmet Aydemir'in hazır bulunduğu programda, OİDB personeli ile devam eden çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

"ÖİDB üniversitenin yüzüdür"

Törende konuşan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ÖİDB'nın doğrudan öğrenciyle iletişim kurması sebebiyle üniversitenin yüzü olduğunu vurguladı. Personelin güler yüzlü, çalışkan ve aidiyet duygusuyla hareket etmesinin öğrenci memnuniyetine ve akademik personelin motivasyonuna doğrudan yansıdığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, değerli katkıları için herkese şükranlarını sundu. Rektör, üst yönetim olarak idari personelin yükselme imkanlarının önünü liyakate bağlı olarak açık tutma gayretinde olduklarını ve fiziki altyapı imkanlarını sunmaya devam edeceklerini ekledi.

"Çalışmaları taçlandırmak için bir aradayız"

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nurten Alakoç ise personelin her zaman özveriyle ve kurumsal aidiyet duygusuyla iş ayırmadan çalıştığını vurguladı. Bu organizasyonun sadece onları onore etmek, çalışmalarını ve başarılarını taçlandırmak gayesiyle düzenlendiğini ifade eden Alakoç, etkinliğe katılarak kendilerini onurlandıran üst yönetime de teşekkürlerini iletti.

Kahvaltının ardından ÖİDB Daire Başkanı, Şube Müdürleri ve tüm ÖİDB Personeline emeklerinden dolayı hazırlanan belgeleri takdim edildi. Organizasyon, fotoğraf çekimi ile son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
