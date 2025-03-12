Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm

İmralı heyetine yeşil ışık yaktı
Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak

Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor

İddianame hazır! İşte 2 ünlü oyuncu için istenen ceza
Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti

Bursa Uludağ Üniversitesi, 50. Yıl Etkinliklerinde Özgür Bolat'ı Ağırladı

Bursa Uludağ Üniversitesi, 50. Yıl Etkinliklerinde Özgür Bolat'ı Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, 50. yıl kutlamaları çerçevesinde eğitim bilimci Doç. Dr. Özgür Bolat'ı konuk etti. Bolat, 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' konulu interaktif seminerde çocuk yetiştirme konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Kuruluşunun 50. yılını farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), alanında uzman konukları ağırlamaya devam ediyor.

Üniversitenin kuruluş yıldönümü etkinliklerinin son konuğu eğitim bilimci ve yazar Doç. Dr. Özgür Bolat oldu. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Doç. Dr. Özgür Bolat, "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" konusunu ele aldı.

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumu

Program öncesinde kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ'nün Türkiye'de 50. yılını dolduran köklü üniversitelerden biri olduğunu vurguladı. 50. yıl faaliyetlerinin farklı etkinliklerle devam ettiğini, özellikle kuruluş günü olan 11 Nisan tarihinde güzel bir kutlama yapılacağını ifade eden Çiftçi; "Yıl boyunca akademik, sanatsal ve sportif birçok faaliyet düzenlemekteyiz. Bunların altyapıları da geniş bir ekip tarafından hazırlanıyor. Bursa gibi güzel ve tarihi bir şehrimizde üniversitemizin yarım asrı doldurmasını layıkıyla kutlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Doç. Dr. Sayın Özgür Bolat'a da 50. yıl etkinliği kapdamında vereceği seminerle bizlere sunduğu katkıdan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir"

Dinleyicilerden gelen cevaplarla interaktif bir sunum yapan Doç. Dr. Özgür Bolat ise günümüzde birçok insanın bireysel başarılarıyla mutlu olmaya çalıştıklarını ve bunun devamı için sürekli başarılı olması gerektiğini açıkladı. Çocuk yetiştirmenin bireyin kendini yetiştirmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizen Bolat, "Kazanmaya bağlı bir mutluluk sürdürülebilir değildir. Onun için bir ortamda öğretmen veya aile ne kadar çok ödül kullanırsa, çocuk da o kadar performans odaklı olur ve kolay işleri seçer. Bu da gelişimi durdurur ve ilerleyemez. Onun için çocuklarımızı asla performans odaklı yetiştirmemeliyiz" diye konuştu.

Büyük ilgi gören seminer, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Seyir halindeki araçta kayda aldığı görüntüyle isyan etti
img

Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
img

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi Sevcan'ı satırla öldüren cani hasta çıktı

Eşi Sevcan'ı satırla katleden cani hasta çıktı
Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Bu halinden eser yok! Adriana Lima bomba gibi döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Adı fırıldağa çıkmış kifayetsize rozet taktı

Özel'i bu fotoğraf üzerinden vurdu
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Kar havası geri dönüyor, tarih verildi

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.