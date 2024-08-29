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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 102. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan tarihi zaferin önemine vurgu yapan Başkan Özer Matlı, "Bu eşsiz zafer; Türk Milleti'nin tarihin hiçbir döneminde taviz vermediği bağımsızlık ve özgürlüğü için gösterebileceği cesaretin, fedakarlığın ve kahramanlığın en önemli örneklerinden biridir" dedi.

Başkan Matlı, mesajında şunları ifade etti:

"30 Ağustos 1922'de, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, Türk milletinin azim ve kararlılıkla bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergesidir. Bugün sahip olduğumuz eşsiz zenginlikteki bu topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o destansı zaferin sonucudur.

Bugün bize düşen en önemli görev, ecdadımızın bize emanet ettiği bu cennet vatanı korumak ve daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Tarihimizden aldığımız güçle, geleceğimizi daha parlak kılmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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