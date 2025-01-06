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Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri TUSAŞ Projesi ile Kompozit Performansını İyileştirecek

Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri TUSAŞ Projesi ile Kompozit Performansını İyileştirecek
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Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, TUSAŞ tarafından kabul edilen bir proje kapsamında kompozit yapılarda kalite kontrol hatalarının analizini yaparak üretim süreçlerini iyileştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, el ile kesim yönteminin olumsuz etkilerini araştıracak ve çözüm önerileri geliştirecek.

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri TUSAŞ uçaklarının kompozit performansını iyileştirmeye hazırlanıyor. TUSAŞ tarafından kabul edilen proje kapsamında öğrenciler, kompozit yapılarda mevcut kalite kontrol yöntemleriyle tespit edilemeyen hataların analiz edilmesini ve üretim süreçlerini iyileştirecek çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri Cansu Temiz ve Yunus Emre Ataş'ın "Kompozit Malzemelerde Elle Kesim Yönteminin Parça Üzerinde Kurabileceği Mekanik ve Kimyasal Özellik Değişimlerinin Araştırılması" başlıklı projesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Lift Up Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Projesi kapsamında kabul gördü. Projenin akademik danışmanlığını, BTÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Altın, sanayi danışmanlığını ise TUSAŞ'tan Alper Yeşilyurt ve Kübra Bolat Yaşar üsteleniyor. Türkiye'deki birçok başvuru arasından seçilen Polimerciler Takımı'nın hedefi, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uçaklarda kullanılankompozitlerin performansını iyileştirmek.

Üretim süreçlerini iyileştirecek çözüm önerileri

Projeleri kapsamında, mevcut kalite kontrol yöntemleriyle tespit edilemeyen hataların analiz edilmesi ve üretim süreçlerini iyileştirecek çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade eden öğrenciler, "Havacılık endüstrisinde yoğun olarak kullanılan malzemelerden biri olan kompozit yapılarda takım maliyetini düşürmek için el ile kesim yöntemi uygulanıyor. Havacılık ve TAI kriterleridahilinde parça kalınlığına göre el ile kesim yönteminin normal kalite prosedürleri ile tespit edilemeyecek fakat parça üzerinde mekanik ve kimyasal olarak negatif yönde etkileri olabilecek bazı dezavantajları söz konusu. Bu çalışma ile oluşan bu etkilerin araştırılması, literatür taraması yapılması ve çalışma sonuçlarının kalite kontrol ve imalat yöntemi olarak devreye alınmasını amaçlıyoruz" dedi.

Rektör Çağlar'dan öğrencilere tebrik

Yenilikçi projelerinden dolayı öğrencileri tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bu yıl BTÜ'den 2 takımın projesinin TUSAŞ Lift Up programı kapsamında kabul edildiğini vurguladı. BTÜ'de yenilikçi ve öğrenciyi merkeze alan eğitim sisteminin meyvelerini bu tür projelerle aldıklarını ifade eden Rektör Çağlar, "Projelerimizin kabul edilmesi, üniversitemizin araştırma ve geliştirme alanındaki gücünü, bilgi üretme kapasitesini ve sanayi ile iş birliği yapma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Biz aynı kararlılıkla,Türkiye Yüzyılı amaçları doğrultusundaMilli Teknoloji Hamlesi için üreten nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda projesi kabul gören öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik ediyor, her zaman desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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