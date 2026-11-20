Bursa semalarında sabah saatlerinde ortaya çıkan UFO görünümlü mercek bulutları görsel şölen oluşturdu.

Halk tabiriyle UFO görünümlü bu bulutlar Lenticular ya da Mercek bulutları olarak adlandırılıyor. Mercek bulutları, kuvvetli rüzgar ve rüzgar hızının yükseklikle değiştiği şartlarda ortaya çıkıyor. Bursa'da da yüksekte artan rüzgar ve yerde kuvvetli lodos esmesiyle Mercek bulutlarının oluşması için uygun ortam oluştu. Sabah saatlerinde oluşan bu bulut şafak vaktinde gökyüzünde oluşan kızıllıkla beraber görsel şölen oluşturdu. Mercek bulutları, Bursa'nın simgelerinden olan Timsah Arena ile de görüntülendi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı