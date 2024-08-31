Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapan ATT, görevi başında hayatını kaybetti
Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapan ATT Mesut Akın, dün görevi başında aort diseksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi.
Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapan ATT, görevi başında hayatını kaybetti.
Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapan ATT Mesut Akın, dün görevi başında aort diseksiyonu (aort damarının farklı sebeplerle yırtılması ve duvar içine kan dolması) sebebiyle hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi. - BURSA