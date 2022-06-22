Bursa Otobüs Terminalinden Uyarı Geldi: "Kontak Kapatırsak Türkiye Felç Olur. Biz Buna Müsaade Etmiyoruz"

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali Dernek Başkanı İsa Acar, "Bayramdan sonra işler duracak, arabalar boş gidecek. Bütün Türkiye genelindeki her bir giden-gelen aracın 25-30 bin içeri gireceğini söylüyorlar. Artı köprüler, artı otobanlar, ikramlar, şoför, muavin gibi sigortayla çalışanlarla beraber külliyen şu an zararla çalışıyoruz. Kontak kapatırsak Türkiye felç olur. Biz buna müsaade etmiyoruz. Bu fiyatlara dur demeleri lazım" diye konuştu.

Geçen yıllardaki bayramlara oranla daha az yoğunluğun yaşandığı Bursa Şehirlerarası otobüs Terminali'ne giden CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca burada bir basın açıklaması yaptı. Yurttaşlarla ve işletmelerle konuşan ve sorunlarını dinleyen Karaca, son günlerde yüksek sesle şikayetlerin arttığını söyledi.

"FİRMA SAHİPLERİ HARÇLIK VEREREK MEMLEKETİNE GÖNDERİYOR"

Karaca sözlerine şöyle devam etti:

"Yolcuların fiyatlardan, otobüs firmalarının mazot fiyatlarından muzdarip oldukları Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni bayram öncesinde ziyaret ettik. Bize refakat eden firma sahipleriyle, yolcularla ve işletmecilerle görüştük. Burada ilginç hikayelere rastladık. Bir tanesi şu, bir öğrenci eylül ortalarında Erzurum'dan 180 liraya Bursa'ya geliyor. Ara tatilde ekonomik durumu el vermediği için memleketine gidemiyor. Şu an okul tatil oluyor, bilet almaya geldi, 540 lira yani tam üç katı. Yan tarafa gittiğimizde benzer bir tablo görüyoruz. Batman'a otobüs bileti almak için birkaç firma gezen öğrenciyi firma sahibi çağırıyor, diyor ki '700 lira ama sana 650 lira' en son bakıyor ve diyor ki 'dayanamadım öğrenciye 50 lira da harçlık verdim, çünkü son parasını verip otobüs bileti alıyor çocuk'. Birçok firma milyonlarca liraya aldıkları otobüsleri zarar etmemek için çalıştırıyor. Yolcular gidemiyorlar, yevmiyeyle çalışan bir yolcu Muş'a gitmek istiyor eşiyle ama ailesini ziyarete gidemiyor. Daha önceki yıllarda karşılaşmadığımız, ilk kez bu kadar yüksek sesle şikayetlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ülke tarihinde görülmedik bir zulüm yaşanıyor bu ülkede ve hepsinin ortak noktası şudur, bu zulüm en kısa sürede yaşanacak değişimle son bulacak."

"KONTAK KAPATIRSAK TÜRKİYE FELÇ OLUR"

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali Dernek Başkanı İsa Acar ise kendisinin de bir firma işlettiğini söyleyerek artan maliyetlerden şikayet etti. Acar şöyle konuştu:

"Bursa-Van arası 1650 kilometrede daha önce bizim kestiğimiz bilet fiyatları 250-300 lira arasındaydı. Şimdi fiyatları 750 yaptık ama o da kurtarmıyor, neticede 1200 litre mazot yakıyoruz. Gidiş-gelişte tam 40 bin lira bizim giderimiz var ortalama. Bu araba Hakkari'ye, Yüksekova'ya gidiyor, 2 binin üzerinde kilometre yapıyor, 1500 litre mazot yakıyor. Bunun giderleriyle bütün masrafı 50 bin lira demektir. Şimdi bayram üzeri, okullar tatil oldu, pandemiden çıktık zaten daha yeni yeni insanlar kendi memleketlerine gidiyorlar. Bayramdan sonra işler duracak, arabalar boş gidecek. Bütün Türkiye genelindeki her bir giden-gelen aracın 25-30 bin içeri gireceğini söylüyorlar. Artı köprüler, artı otobanlar, ikramlar, şoför, muavin gibi sigortayla çalışanlarla beraber külliyen şu an zararla çalışıyoruz. Kontak kapatırsak Türkiye felç olur. Biz buna müsaade etmiyoruz. Bu fiyatlara dur demeleri lazım."

ANKA / Yerel