Haberler

BUSKİ'den Yıldırım ve Orhangazi'de Su Kesintisi Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ve Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ve Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıkmalada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi; Ankara Yolu ve Duraner Caddesinin güneyi. 23. Cadde, Çömlekçi Sokak, 40. ve 42. sokaklar ile çevreleyen bölge (158. Sokak, 21. ve 22. Cadde dahil) 25 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi; Ankara Yolu Caddesinin güneyi, Deliçay, Şehitler Caddesi ve Aslı Sokak ile çevrelenen bölgede, 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Orhangazi İlçesi; Bursa Yalova Yolu alt kısımları, Örnekköy, Fatih, Muradiye mahalleleri, Fabrikalar Bölgesi ve civarında 26 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 00.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı

Bu takımın şakası yok! Süper Lig'e çıkmayı kafaya koymuşlar

Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Kemikleri barajdan çıkmıştı! Zonguldak’ta 16 yıllık cinayet aydınlatıldı

Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü
Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Köy muhtarı tarlada ölü bulundu!

Köyü karıştıran ölüm! Akşam eve gitmedi, sabah tarlada bulundu
Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti