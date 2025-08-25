Bursa'nın Mudanya İlçesinde 3,4 Büyüklüğünde Deprem

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11:15'te meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem, eski binalarda oturan vatandaşlarda büyük panik yarattı. Derinliği 3,1 kilometre olan deprem, kentsel dönüşüm bekleyen bölgede endişelere yol açtı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 11,15'te derinliği 3,1 kilometre olan 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Eski binalarda oturan vatandaşlar, büyük panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mudanya ilçesinde kısa süreli paniğe sebep oldu.

Kentsel dönüşüm bekleyen ve eski yapılarda oturan vatandaşlar büyük şok yaşadı. 3,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, artçıları ise halen hissediliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
