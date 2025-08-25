Bursa'nın Mudanya İlçesinde 3,4 Büyüklüğünde Deprem

Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 11,15'te derinliği 3,1 kilometre olan 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Eski binalarda oturan vatandaşlar, büyük panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mudanya ilçesinde kısa süreli paniğe sebep oldu.

Kentsel dönüşüm bekleyen ve eski yapılarda oturan vatandaşlar büyük şok yaşadı. 3,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, artçıları ise halen hissediliyor. - BURSA