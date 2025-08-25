Bursa'nın Mudanya İlçesinde 3,4 Büyüklüğünde Deprem
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11:15'te meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem, eski binalarda oturan vatandaşlarda büyük panik yarattı. Derinliği 3,1 kilometre olan deprem, kentsel dönüşüm bekleyen bölgede endişelere yol açtı.
Kentsel dönüşüm bekleyen ve eski yapılarda oturan vatandaşlar büyük şok yaşadı. 3,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, artçıları ise halen hissediliyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel