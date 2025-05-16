Bursa'nın İznik İlçesinde 2,5 Metrelik Yılan Görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin ağacının üstünde görülen 2,5 metre uzunluğundaki yılan cep telefonu kamerasına yansıdı.

İznik ilçesinin Hisardere Mahallesinde 2,5 metrelik yılan, zeytin ağacına tırmandı. Tarlaya çalışmak için gelenler ağaçtaki yılanı görünce gözlerine inanamadı. Cüssesiyle insanın içini ürperten yılan, çalışanlarca cep telefonu ile kayda alındı. Dalların arasında ilerleyen yılan daha sonra gözden kayboldu. - BURSA