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Bursa'nın Issızdere Köyünde Traktör Konvoyuyla Bayramlaşma Geleneği

Bursa'nın Issızdere Köyünde Traktör Konvoyuyla Bayramlaşma Geleneği
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Bursa'nın Issızdere köyünde, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü çiftçiler, traktörleriyle kilometrelerce süren bir konvoy oluşturarak komşu köy Kozağacı'na gitti. Herkesin katıldığı etkinlik, bayram sevincini pekiştirip sosyal bağları güçlendirdi.

Bursa'nın Issızdere köyünde, çiftçiler geleneksel bayramlaşma geleneğini farklı bir şekilde yaşattı. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü köydeki çiftçiler, traktörleriyle kilometrelerce süren bir konvoy oluşturup komşu köyleri Kozağacı'na yola çıkıp, köy sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Bayramlaşma merasimi, köydeki tüm çiftçilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Her traktör sürücüsü komşuları Kozağacı köyünün merkezine kadar uzun bir sıra oluşturdu. Traktör konvoyunun ardından köylüler birbirleriyle bayramlaşıp, bayramın huzurunu paylaştı. Issızdere halkı, bu geleneği her yıl düzenlediklerini belirterek, bayramın sadece bir tatil değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde kutlanması gerektiğini vurguladı. Köydeki herkesin katıldığı bu etkinlik, hem bayram sevincini pekiştirdi hem de köydeki sosyal bağları güçlendirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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