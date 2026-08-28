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Bursa'da Su Kesintisi: Yıldırım ve Nilüfer

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BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıkmalda şu cümlelere yer verildi;

"Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi 1.Yetiş Sokak, Hatip Sokak, Kurubaş Sokak ve civarında 31 Ağustos 2026- 04 Eylül 2026 tarihleri arasında 08.00 - 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında ise Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi Organize Sanayi bölgesi ve civarında 30 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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