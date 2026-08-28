Bursa'da Su Kesintisi: Yıldırım ve Nilüfer

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıkmalda şu cümlelere yer verildi;

"Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi 1.Yetiş Sokak, Hatip Sokak, Kurubaş Sokak ve civarında 31 Ağustos 2026- 04 Eylül 2026 tarihleri arasında 08.00 - 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında ise Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi Organize Sanayi bölgesi ve civarında 30 Ağustos 2026 tarihinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı