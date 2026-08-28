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Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek'te Putin ile görüşecek

Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bişkek'te Putin ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde bir araya gelecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konuları ele alınacak.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
  • Görüşmede Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konularının ele alınacağı bildirildi.
  • Kırgızistan'ın dönem başkanlığında düzenlenecek zirvede bölgesel ve uluslararası gelişmeler, güvenlik, ekonomi ve örgüt içindeki işbirliğinin geliştirilmesi konularının görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi.

GÜNDEMDE İKİ KONU VAR

Söz konusu duyuru Kremlin Sarayı’ndan geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek." denildi.

Görüşmede ayrıca Karadeniz'deki durum ve Ukrayna konularının ele alınacağı bildirildi. 

ZİRVEDE BÖLGESEL GÜVENLİK VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ELE ALINACAK

Kırgızistan'ın dönem başkanlığında düzenlenecek zirvede ŞİÖ üyesi ülkelerin liderlerinin bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra güvenlik, ekonomi ve örgüt içindeki işbirliğinin geliştirilmesi konularını görüşmesi bekleniyor. İran ve Rusya, özellikle enerji, savunma ve ekonomik alanlarda işbirliğini son dönemde artırırken, iki ülke liderleri daha önce de ŞİÖ ve diğer çok taraflı platformların zirveleri kapsamında bir araya gelmişti.

Umut Halavart
Umut Halavart
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