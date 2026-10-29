Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Kent Meydanı'nda çocuklar Yeşil Vatan Tırı'nda hem eğlendi hem öğrendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Kent Meydanı'nda çocuklar Yeşil Vatan Tırı'nda hem eğlendi hem öğrendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Bursa Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu. Tırda sinema, eğitici oyunlar ve atölyelerle çocuklar eğlenerek öğrendi; etkinlik 31 Ekim'e kadar sürecek.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklarda orman sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tanıtım Tırı", Bursa'da çocuklarla buluştu. Bursa Kent Meydanı'nda kapılarını açan tırda çocuklar, üç boyutlu sinemadan eğitici oyunlara ve atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem öğrendi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'ya geldi. Bursa Kent Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında çocuklar ve gençler, ormanların korunması ve doğa bilinci konusunda bilgilendirilirken birbirinden farklı etkinliklere katılma fırsatı buldu.

Çocuklar için eğlence ve eğitim bir arada

Üç boyutlu sinema, eğitici oyunlar ve atölye çalışmalarının yer aldığı tırda çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Orman sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflenen etkinlikte, çocukların doğanın korunmasına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Yeşil Vatan Tırı'nın, çocuklara ormanların önemi ve doğanın korunması konusunda bilgi aktararak eğitim ve farkındalık faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek

Bilecik ve Yalova'nın ardından Bursa'ya gelen Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 28-31 Ekim tarihleri arasında Bursa Kent Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Saat 09.00 ile 18.00 arasında açık olan etkinlik alanı, çocukları ve gençleri çeşitli etkinliklere katılmaya davet ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi

Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi
İstanbul'da gece yarısı alevli panik! Otomobil küle döndü

Sürücü dumanı fark edip durdu! Sonrası tam bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Sürpriz Erdoğan-Trump görüşmesi! Mekke İttifakı detayı çarpıcı
Otobüste halı kavgası! Şoförün yaptığına yolcular da isyan etti

Otobüste ortalık karıştı! Şoförün yaptığına yolcular isyan etti
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar