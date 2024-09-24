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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde Başarılı 55 Personele Ödül

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde Başarılı 55 Personele Ödül
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, farklı birimlerinde görev alan 55 başarılı personele ödül takdim etti. Törende, emniyet müdürü ve yardımcıları, personelin özverili çalışmalarını vurguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde başarılı olan 55 personel, ödüllendirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende, farklı birimlerinde görev alan başarılı 55 personele ödülleri verildi. Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve il emniyet müdür yardımcıları tarafından göstermiş oldukları özverili çalışmaları sebebiyle başarılı olan personele ödüllerini takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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