Bursa haber... Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Besob'un Yeni Yönetimini Ziyaret Etti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nin (BESOB) yeni başkanı Fahrettin Bilgit ve yönetimini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdem, BESOB Başkanlığı görevine seçilen Fahrettin Bilgit ve yönetimiyle bir araya geldi. BESOB Hizmet Binası'ndaki ziyarette Erdem'e; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız, Remzi Çınar ve Osman Ayradilli ile BESOB Yönetim Kurulu Üyeleri, oda başkanları ve başkan vekilleri eşlik etti.

Yönetimdeki değişimin, Bursa için önemli olduğunu söyleyen Erdem, şöyle konuştu:

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMALIYIZ"

"Sermaye, maalesef küçük esnafı bitiriyor. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Düzlüğe çıkmak için birbirimizi desteklemeliyiz. Yerel yönetimler olarak sizlerin, odaların ve değerli esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Yönetmelik ve yasalar çerçevesinde sizleri desteklemeye, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise ziyaretinden dolayı Başkan Turgay Erdem'e teşekkür ederek, "Geleceği planlarken sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz. Bursa'daki esnaf teşkilatlarını yarınlara taşımak, Bursa'nın bütün paydaşlarının sorumluluğundadır. Desteğinizi her zaman yanımızda hissedeceğimize olan inancımız tam" dedi.

ANKA / Yerel