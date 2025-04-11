Bursa'dan Öğrenciler Polonya'da Işık Kirliliği Eğitimi Aldı

Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus+ Youth Exchange projesi "Turn the Light Off " kapsamında Polonya'da eğitim aldı.

Polonya'nın Poronin kasabasında gerçekleştirilen projeye Türkiye, Romanya ve Polonya'dan 10'ar öğrenci ve 2 öğretmen lider katılım sağladı. Projeye katılım sağlayan öğrencilere çevre bilince ve ışık kirliliği konularında eğitim verildi.

Okul Müdürü Ömer Yılmaz, proje hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin uluslararası ortamlarda çevresel sorunlara dair bilinç geliştirmeleri ve farklı kültürlerle etkileşim içinde olmaları bizler için çok kıymetli. Bu tür projeler, akademik kazanımların ötesinde yaşam deneyimi sunuyor" dedi. Yılmaz ayrıca, "Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Okulumuzun böylesine anlamlı bir projede yer almasından büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörlerinden Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Filiz Balçık Taç," Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimizin yurt dışındaki projelerde aktif rol almaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekleştirilen bu proje ile öğrencilerimiz Polonya ve Romanya'dan katılım sağlayan öğrencilerle birlikte iklim ve çevre konularında eğitimlere katıldılar. Öğrencilerimiz için faydalı bir sürdürülebilir bir proje oldu. Öğrencilerimizin eğitim hayatına pozitif etkisi olan yurt dışı projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Radyo-Televizyon Alan Şefi Engin Ünsal ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nurullah Baydur koordinatörlüğünde proje süresince gençler; ışık kirliliğinin doğa ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, sürdürülebilir aydınlatma çözümleri, gece gökyüzünün korunması ve toplumsal farkındalık kampanyaları üzerine yoğun atölye çalışmalarına katıldılar. Her ülke ayrıca kendi kültürünü tanıttığı özel bir kültürel gece düzenledi. Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri düzenlenen kültür gecesinde geleneksel kıyafetler, halk oyunları, yöresel lezzetler ve tanıtım sunumlarıyla "Türk Gecesi'ni büyük ilgiyle gerçekleştirdi. Eğitim programının yanı sıra, Budapeşte, Krakow ve Zakopane gezileriyle katılımcılar kültürel anlamda da zengin bir deneyim yaşadı. - BURSA