Haberler

Bursa'daki otomobil fuarında Emre Demir'in 72 kolonlu otomobili ilgi odağı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'daki otomobil fuarında Emre Demir'in 72 kolonlu otomobili ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emre Demir'in 72 kolonlu modifiye otomobili, Bursa'da düzenlenen otomobil fuarında ilgi odağı oldu. Demir, 13 yıldır sahip olduğu aracını son 3 yılda modifiye ettiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira harcadığını belirtti.

Bursa'da düzenlenen otomobil fuarına katılan Emre Demir'in modifiye ettiği otomobili, üzerindeki 72 kolonla fuarın dikkat çeken araçlarından biri oldu. Aracını yalnızca fuarlara katılmak için kullandığını belirten Demir, otomobiline yaklaşık 1,5 milyon lira harcadığını söyledi.

Bursa'da otomobil tutkunlarını bir araya getiren fuarda birbirinden farklı modifiye araçlar sergilenirken, Emre Demir'in otomobili ses sistemiyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Üzerinde toplam 72 kolon bulunan araç, fuar alanında vatandaşların meraklı bakışları arasında incelendi.

72 kolon için yaklaşık 1,5 milyon lira harcadı

Aracının 13 yıldır kendisine ait olduğunu belirten Demir, otomobilini son 3 yılda kapsamlı şekilde modifiye ettiğini ifade etti. Yapılan işlemlerin yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Demir, aracını günlük kullanımda tercih etmediğini dile getirdi. Demir, "Aracın modifiyesi yaklaşık 1,5 milyon lirayı buldu. Aracımda 72 adet kolon var. Arabam 13 yıldır benimle beraber, son 3 yıldır ise bu şekilde. Aracımı sadece fuardan fuara kullanıyorum. Aracımı Bursa'da tanıyorlar sağ olsunlar. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fuara gelen otomobil meraklıları da 72 kolonlu aracı yakından inceleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi. Modifiyeli otomobil, fuarın en çok ilgi gören araçları arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti

Tüm dünya bu maçı konuşacak!
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

Tarihinin en zor günlerini yaşayan eski iş yerine sahip çıktı
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

“Bay Maske” 64 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturdu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik