Bursa'daki Depremlerde Güvenlik Kameralarına İlginç Anlar Yansıdı
Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde meydana gelen depremlerde güvenlik kameraları ilginç ve korku dolu anları kaydetti. Arkadaşlar sohbet ederken depremin etkisiyle dışarı fırladı, berber salonundaki çalışanlar da panikle dışarı koştu.
Bursa'da meydana gelen peş peşe depremlerde güvenlik kameralarına korku dolu anlar kadar ilginç görüntüler de yansıdı. Orhangazi ilçesinde, hararetli bir şekilde sohbet eden arkadaşlar, depremle birlikte soluğu sokakta aldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlar kadar, ilginç görüntüler de takıldı. Bir iş yerinde 4 arkadaş hararetli bir şekilde konuşurken, depremin meydana gelmesiyle soluğu dışarıda aldı. Tebessüm ettiren görüntüler, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Berber salonunda ise müşterilerini bekleyen çalışanlar, deprem olmasıyla koşturarak dışarı kaçtı. - BURSA