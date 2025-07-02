Bursa'daki Depremlerde Güvenlik Kameralarına İlginç Anlar Yansıdı

Bursa'da meydana gelen peş peşe depremlerde güvenlik kameralarına korku dolu anlar kadar ilginç görüntüler de yansıdı. Orhangazi ilçesinde, hararetli bir şekilde sohbet eden arkadaşlar, depremle birlikte soluğu sokakta aldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan korku dolu anlar kadar, ilginç görüntüler de takıldı. Bir iş yerinde 4 arkadaş hararetli bir şekilde konuşurken, depremin meydana gelmesiyle soluğu dışarıda aldı. Tebessüm ettiren görüntüler, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Berber salonunda ise müşterilerini bekleyen çalışanlar, deprem olmasıyla koşturarak dışarı kaçtı. - BURSA