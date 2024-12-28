Bursa'da Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Mahsur Bıraktı
Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Bazı yolcular araçlarını bırakıp yola devam etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Saatlerce yolda mahsur kalan yolcuların bazıları araçlarını bırakıp gittikleri gözlendi.
Karayolunun trafiğe kapanmaması için ekipleri yoğun çaba sarf ederken, ilçeleri bir birine bağlayan yolda gece boyunca kar yağışı devam etti. Belli aralıklarda bastıran tipi sebebiyle, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Saatlerce yolda mahsur kalan sürücüler, yoldan çıkan araçlarını bırakıp gitti. - BURSA