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Bursa'da Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Mahsur Bıraktı

Bursa'da Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Mahsur Bıraktı
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Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Bazı yolcular araçlarını bırakıp yola devam etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Saatlerce yolda mahsur kalan yolcuların bazıları araçlarını bırakıp gittikleri gözlendi.

Karayolunun trafiğe kapanmaması için ekipleri yoğun çaba sarf ederken, ilçeleri bir birine bağlayan yolda gece boyunca kar yağışı devam etti. Belli aralıklarda bastıran tipi sebebiyle, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Saatlerce yolda mahsur kalan sürücüler, yoldan çıkan araçlarını bırakıp gitti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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