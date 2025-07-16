Bursa'da Yılan ve Kedi Arasındaki Kavga Cep Telefonuna Yansıdı

Bursa'da Yılan ve Kedi Arasındaki Kavga Cep Telefonuna Yansıdı
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İnegöl ilçesinde bir kedi ile yılan arasında yaşanan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süreli gerilim dolu anların yaşandığı olay, tarafların zarar görmeden uzaklaşmasıyla sona erdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılan ile kedi arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğal yaşamın şehir merkezinde dahi etkisini gösterdiği olayda, bir kediyle yılanın karşı karşıya geldiği anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kısa süreli gerilimli anların yaşandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kedinin yılanı uzaklaştırmaya çalıştığı görülen görüntülerde, yılanın da kendini savunduğu dikkat çekti.

Çevredekiler durumu tedirginlikle izlerken, olayın sonunda tarafların zarar görmeden birbirinden uzaklaştığı öğrenildi. Görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede yayılırken, vatandaşlar bu tür durumlarda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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