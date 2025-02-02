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Bursa'da Üniversite Öğrencisi Bertuğ Kaan Girgin Yüksek Ateşten Hayatını Kaybetti

Bursa'da Üniversite Öğrencisi Bertuğ Kaan Girgin Yüksek Ateşten Hayatını Kaybetti
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Bursa Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören 22 yaşındaki Alanyalı öğrenci Bertuğ Kaan Girgin, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Girgin'in cenazesi Avsallar Mezarlığı'na defnedilecektir.

Bursa Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim hayatına devam eden Alanyalı öğrenci Bertuğ Kaan Girgin (22), yüksek ateş sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim hayatına devam eden Alanyalı Bertuğ Kaan Girgin (22) yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Girgin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konaklı Bölge Trafik'te görevli polis memuru Yasin Girgin'in oğlu olan Bertuğ Kaan Girgin'in cenazesinin, Avsallar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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