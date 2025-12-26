Mustafakemalpaşa'da su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 27 Aralık 2025-07 Ocak 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel