Bursa'da gece yarısı tilki, ağzında kediyle sokakta görüntülendi
Nilüfer ilçesindeki bir mahallede kaydedilen görüntülerde, bir tilkinin avladığı kediyi sokakta koşarak taşıdığı anlar yer aldı. Olay, yerleşim yerlerinde yaban hayatının artmasını gündeme getirdi ve mahalle sakinleri arasında endişeye yol açtı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, yerleşim alanlarındaki yaban hayatını yeniden gündeme taşıdı. Sokakta ilerleyen bir tilkinin ağzında bir kediyle koştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, tilkinin avladığı kediyi ağzında taşıyarak mahalle arasında hızla uzaklaştığı görülüyor. Olayın gece yarısına yakın saatlerde yaşandığı öğrenilirken, beklenmedik karşılaşma çevrede bulunan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Kent merkezinde çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Yerleşim alanlarında yaban hayvanlarının daha sık görülmesi, mahalle sakinleri arasında endişeye neden olurken, benzer olayların artabileceği yönündeki kaygılar da yeniden gündeme geldi. - BURSA

