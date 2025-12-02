Haberler

Bursa'da Sokak Köpeğinin Ezan Sırasındaki Uluması Görüntüleri Duygulandırdı

Bursa'da Sokak Köpeğinin Ezan Sırasındaki Uluması Görüntüleri Duygulandırdı
Güncelleme:
Bursa'nın Hanlar Bölgesi'nde ezan okunduğu sırada bir sokak köpeğinin uluması, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Bu an, sokak hayvanlarıyla ilgili devam eden tartışmaların gölgesinde farklı duygulara yol açtı.

Bursa'nın tarihi Hanlar Bölgesi'nde ezan okunduğu sırada yaşanan bir an, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Ülkede sokak hayvanlarıyla ilgili toplatma tartışmaları sürerken, bölgede bulunan bir sokak köpeğinin ezana ulayarak eşlik etmesi görenleri hem duygulandırdı hem de düşündürdü.

Ezanın başlamasıyla birlikte başını gökyüzüne kaldırıp ulumaya başlayan köpek, çevredeki vatandaşların ilgisini üzerine topladı. O anlara tanık olan bazı esnaflar, köpeğin ezan sırasında ulumasının kendilerini şaşırttığını belirtti.

Hanlar Bölgesi'nde yaşanan bu an, ülkede süren sokak hayvanları tartışmalarının gölgesinde farklı bir bakış açısı oluşturdu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
