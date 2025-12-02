Bursa'da Sokak Köpeğinin Ezan Sırasındaki Uluması Görüntüleri Duygulandırdı

Bursa'nın tarihi Hanlar Bölgesi'nde ezan okunduğu sırada yaşanan bir an, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Ülkede sokak hayvanlarıyla ilgili toplatma tartışmaları sürerken, bölgede bulunan bir sokak köpeğinin ezana ulayarak eşlik etmesi görenleri hem duygulandırdı hem de düşündürdü.

Ezanın başlamasıyla birlikte başını gökyüzüne kaldırıp ulumaya başlayan köpek, çevredeki vatandaşların ilgisini üzerine topladı. O anlara tanık olan bazı esnaflar, köpeğin ezan sırasında ulumasının kendilerini şaşırttığını belirtti.

Hanlar Bölgesi'nde yaşanan bu an, ülkede süren sokak hayvanları tartışmalarının gölgesinde farklı bir bakış açısı oluşturdu. - BURSA