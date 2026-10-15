Haberler

Bursa'da sağanak sonrası Gökdere ile Kaplıkaya taşma noktasına geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası Uludağ'dan akan dereler taşma noktasına geldi. Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen Gökdere ile Kaplıkaya'da su seviyesi yükseldi, güçlü akış endişe yarattı.

Bursa'yı etkisi altına alan sağanak yağış sonrası Uludağ'dan akan dereler taşma noktasına geldi.

Bursa'da etkisi gösteren sağanak yağış sonrası tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen Gökdere ile Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya taşma noktasına geldi. Su seviyesinin yükselmesi ve akışın hızlanması endişe yaşattı.

Bursa'da etkili olan sağanak yağışların ardından Gökdere'de su seviyesi yükseldi. Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen derenin taşmasıyla endişelendiren görüntüler oluştu.

Yağışların ardından su miktarı artan Gökdere'nin hızla aktığı görüldü. Tarihi köprünün altındaki taşkın ve suyun güçlü akışı kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi

Yağışın en çok vurduğu mahalle kabusu yaşıyor: Çok kötü durumdayız
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü

Neler oluyor orada? 6-0'lık maçtan daha çok konuşulan görüntü
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Görüntüler korkunç! Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı

Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı