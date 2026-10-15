Bursa'da sağanak sonrası Gökdere ile Kaplıkaya taşma noktasına geldi

Bursa'da sağanak sonrası Gökdere ile Kaplıkaya taşma noktasına geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası Uludağ'dan akan dereler taşma noktasına geldi. Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen Gökdere ile Kaplıkaya'da su seviyesi yükseldi, güçlü akış endişe yarattı.
Bursa'yı etkisi altına alan sağanak yağış sonrası Uludağ'dan akan dereler taşma noktasına geldi.
Bursa'da etkisi gösteren sağanak yağış sonrası tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen Gökdere ile Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya taşma noktasına geldi. Su seviyesinin yükselmesi ve akışın hızlanması endişe yaşattı.
Bursa'da etkili olan sağanak yağışların ardından Gökdere'de su seviyesi yükseldi. Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altından geçen derenin taşmasıyla endişelendiren görüntüler oluştu.
Yağışların ardından su miktarı artan Gökdere'nin hızla aktığı görüldü. Tarihi köprünün altındaki taşkın ve suyun güçlü akışı kameralara yansıdı.