Ramazan'ın ilk Cuma'sı Ulucami doldu taştı
Ramazan ayının ilk cuma namazında Bursa'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Havanın sıcak olmasıyla birçok vatandaş namazlarını cami avlularında kıldı. Ramazan'ın manevi atmosferi birlik ve beraberlik görüntüleriyle kendini gösterdi.

Ramazan ayının ilk cuma namazında Bursa'da camiler dolup taştı. Başta Ulu Cami olmak üzere kent genelindeki camilerde yoğunluk yaşandı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını cami avlularında ve çevresinde saf tutarak eda etti. Yoğunluğun yaşandığı anlar havadan drone ile görüntülendi.

Havanın sıcak olmasının da etkisiyle çok sayıda vatandaş yanlarında getirdikleri seccadeleri avluya sererken, omuz omuza kılınan cuma namazında birlik ve beraberlik görüntüleri oluştu. Ramazan ayının manevi atmosferi, ilk cuma namazında camilere yansıdı.

Cuma namazına Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe de katılım sağladı. Vatandaşlar, Ramazan ayının huzurunu ve bereketini hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Okunan cuma hutbesinde ise Ramazan ayının camilerle bağı güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı. Camilerin yalnızca ibadet mekanı olmadığı; birlik, kardeşlik ve manevi dirilişin merkezi olduğu ifade edildi. Namazı ve camiyi hayatın merkezine almanın dünya ve ahiret saadetine vesile olacağı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
