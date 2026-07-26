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Bursa'da Orman Ekipleri Ayıyla Karşılaştı

Bursa'da Orman Ekipleri Ayıyla Karşılaştı
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda koruma kontrol faaliyetleri sırasında bir ayıyla karşılaştı. Kısa süren karşılaşmanın ardından ayı doğal ortamında yoluna devam ederken, ekipler yaban hayatının korunması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Bursa'da ormanlık alanda koruma kontrol faaliyetlerini sürdüren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanın doğal sakinlerinden biri olan ayıyla karşılaştı.

Ormanlık alanda gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları sırasında ekiplerin karşısına ayı çıktı. Ekipler ile ayı arasındaki kısa süreli karşılaşmanın ardından ayı doğal yaşam alanında yoluna devam etti. Yaban hayatının orman ekosisteminin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken ekipler, orman ekosistemini korumak amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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