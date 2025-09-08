Bursa'da Okul Trafiği Yoğunluğuna Dikkat

Bursa'da yoğun olan trafik, okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde adeta durma noktasına geldi. Alınan tedbirler ve kaza yaşanmaması sebebiyle öğrenciler ve velileri son dakikada da olsa okullara yetiştiler

2025-2026 eğitim öğretim yılı resmen başladı. Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ders başı yaparken, Bursa'da sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bugün Bursa'da 657 bin öğrenci ve 41 bin öğretmen ders başı yaptı.

Bursa'da yoğun olan araç trafiği, okulların açılmasıyla daha da yoğunlaştı. Okul servislerine, ilk gün çocuklarını özel araçlarıyla götürmek isteyen veliler de eklenince Uludağ Üniversitesi kavşağından, Acemler kavşağına kadar trafik uzadı.

Acemler Kavşağı'nda ise akıcı bir trafik vardı. İzmir ve Mudanya yönüne zaman zaman durmalar yaşansa da Mudanya ve İzmir yönünden şehir merkezine trafik daha akıcıydı.

Okula ve işe giderken toplu taşıma kullanan vatandaşlar sabah saatlerinde otobüs ve metro duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

Ayrıca okul önlerinde de 8.30-9 saatleri arasında özel araçlarıyla gelen velilerden dolayı yoğunluk oluştu. Bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde toplu taşıma araçlarının kullanılmasıyla azalacağı ifade ediliyor. - BURSA