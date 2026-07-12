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Muharrem ayında birlik ve beraberlik buluşması

Muharrem ayında birlik ve beraberlik buluşması
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Bursa'daki Vatan Sevdaları Platformu, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte yüzlerce vatandaşa aşure, lokma ikram etti ve çocuklara oyuncak dağıttı. Programa mehter takımı gösterisi damga vurdu.

Bursa'daki Vatan Sevdaları Platformu, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure, lokma ve çocuklara oyuncak dağıtımı etkinliğiyle yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Osmangazi ilçesi Umurbey Mahallesi Talimhane Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlik, mehter takımının gösterisiyle başladı. Programa mahalle sakinlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katılırken, alanda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara lokma ve aşure ikram edilirken, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Renkli görüntülere sahne olan programda aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Programa Vatan Sevdaları Platformu Başkanı Tarkan Gani, Platform Başkan Vekili Necip Şen, Zafer Spor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez, Mollaarap Mahalle Muhtarı Mustafa Onaran, Umurbey Mahalle Muhtarı Kübra Mekik ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vatan Sevdaları Platformu Başkanı Tarkan Gani, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğuna dikkat çekerek, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini pekiştiren bu tür organizasyonları sürdüreceğiz. Çocuklarımız için önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz farklı sürpriz projelerimiz var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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