Bursa'da motosikletlinin ölümden döndüğü anlar

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletli bir sürücünün otobüse çarpmamak için manevra yaparken yaşadığı korku dolu anlar kask kamerasına yansıdı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesine rağmen kazadan kurtulmayı başardı.

Bursa'da motosikletli sürücünün ölümden döndüğü anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Biranda hızlanan motosiklet sürücüsü, otobüse çarpmamak için solundan giden otomobilin önüne geçtiği an direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağa ve sola doğru yalpalayan motosiklet, sürücüsü kısa bir süre sonra direksiyonu toplamasıyla yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anlar, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
