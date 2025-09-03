Bursa'da Mevlid Kandili Coşkuyla Kutlandı

Bursa'da Mevlid Kandili manevi bir atmosferde idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, Bursa'da dualarla ve ibadetlerle kutlandı. Kandil gecesi vesilesiyle şehirdeki birçok camide programlar düzenlenirken, özellikle Ulu Cami yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar camiye akın ederken, yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Maneviyat dolu gece, okunan ilahilerle taçlandı.

Ulu Cami, genç-yaşlı her yaştan Bursalıların akınına uğrarken, gecenin anlam ve önemi üzerine yapılan sohbetlerle gönüller huzur buldu. Program, yatsı namazının ardından okunan ilahiler ve dualarla sona erdi. Cami, Mevlid Kandili dolayısıyla yılın en yoğun gecelerinden birini yaşadı. - BURSA