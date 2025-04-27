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Bursa'da Kuzuyla Dolaşan Vatandaş İlgi Odağı Oldu

Bursa'da Kuzuyla Dolaşan Vatandaş İlgi Odağı Oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir vatandaş, eğittiği kuzusunu sokakta dolaştırarak dikkat çekti. Diğer vatandaşlar ve sürücüler ilginç anları kayda aldı.

Bursa'da bir vatandaş, eğittiği kuzusunu sokakta dolaştırdı. İlginç anları gören vatandaşlar kayıt yaptı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş, bir süredir evinde beslediği kuzuyu dışarı çıkardı. Sokakta dolaşan kuzuyu gören vatandaşlar, ilginç anları kayda aldı. Bir sürücü ise, "Yapıyorsun bu sporu" diye kuzunun sahibine seslendi. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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