Bursa'da Kuzuyla Dolaşan Vatandaş İlgi Odağı Oldu

Bursa'da bir vatandaş, eğittiği kuzusunu sokakta dolaştırdı. İlginç anları gören vatandaşlar kayıt yaptı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş, bir süredir evinde beslediği kuzuyu dışarı çıkardı. Sokakta dolaşan kuzuyu gören vatandaşlar, ilginç anları kayda aldı. Bir sürücü ise, "Yapıyorsun bu sporu" diye kuzunun sahibine seslendi. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA