AFAD'dan Bursa'da 403 personelle 9,5 saatlik tatbikat

Afad Bursa İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Kentsel Arama Kurtarma Tematik Tatbikatı' düzenlendi. 9,5 saat süren tatbikata 20 akredite arama kurtarma ekibi ile 403 personel katıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Bursa İl Müdürlüğü koordinesinde, afet müdahale kapasitesini artırmak, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek ve saha reflekslerini test etmek amacıyla 'Kentsel Arama Kurtarma Tematik Tatbikatı' düzenlendi. 27 Aralık'ta düzenlenen, 403 personel, 60 araç, Bursa genelinde faaliyet gösteren 20 akredite arama kurtarma ekibinin katıldığı, AFAD Bursa yerleşkesindeki tatbikat, saat 14.00'da başlayıp, saat 23.30'da sona erdi. 70 çadırdan oluşan tam teşekküllü kamp alanındaki tatbikatın ana odağı, akreditasyon sürecini tamamlamış Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kamu kurumlarının, AFAD koordinasyonunda tek bir sistem üzerinden çalışabilmesi oldu. Bu kapsamda ekipler, uluslararası INSARAG standartlarına uygun olarak 'Base of Operation' (Operasyon Üssü) kurulumlarını gerçekleştirmiş, personel ve ekipman manifestoları kayıt altına alınarak, operasyonel entegrasyon sağlandı.

Senaryo gereği saha 7 farklı çalışma sektörüne bölünürken, eş zamanlı olarak, 'Kentsel Enkaz Arama Kurtarma', 'Yüksek Açı ve Çelik Halat Kurtarma', 'Kuyu Operasyonları', 'Trafik Kazası Müdahalesi', 'Elektrik Altyapısı Müdahalesi', 'Barınma Hizmetleri' tatbikatları gerçekleştirildi. Ayrıca tatbikat sırasında ekiplerin ani gelişen olaylara reaksiyonunu ölçmek amacıyla 2 adet 'Enjekte-Sürpriz Senaryo' da verilerek, ekiplerin beklenmedik durumlara karşı müdahale reaksiyonu da test edildi.

AFAD ekiplerinin yanı sıra AKUT, NAK, ANDA, İHH, İNDAK, BUSKİ, MEB AKUB, UEDAŞ, TOFAŞ, MAGAME, MAK, BAKUT, HAYRAT, ÇELEBİ, KUMDAK, Gürsu Belediyesi AKE, Yıldırım Belediyesi, TTAKE, BURULAŞ, Osmangazi AKE ve ANASAR'ın katıldığı, 9,5 saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

